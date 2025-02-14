Два пожара произошли в Рязани из-за неосторожного курения

По предварительной информации причиной пожаров стала неосторожность при курении.За прошедшие сутки пожарно-спасательными подразделения потушено 2 пожара в городе Рязани, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
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