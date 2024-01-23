Мы расскажем про крупнолистные гортензии, отличающиеся высокой зимостойкостью и невероятно эффектным цветением, а также сорта наиболее подходящие для выращивания в комнатных условиях

Гортензии крупнолистные по праву получили звание одной из самых красивых декоративных культур. Селекция этого красивоцветущего листопадного кустарника во многих странах мира направлена на улучшение таких его качеств, как декоративность, холодостойкость (для открытого грунта), неприхотливость.
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