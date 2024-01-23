Мы расскажем про крупнолистные гортензии, отличающиеся высокой зимостойкостью и невероятно эффектным цветением, а также сорта наиболее подходящие для выращивания в комнатных условиях

﻿﻿Гортензии крупнолистные по праву получили звание одной из самых красивых декоративных культур. Селекция этого красивоцветущего листопадного кустарника во многих странах мира направлена ​​на улучшение таких его качеств, как декоративность, холодостойкость (для открытого грунта), неприхотливость.