В конфликте США и Ирана самую жалкую и презренную роль играют мелкие страны Персидского залива — Катар, Кувейт (бывшая территория Ирака) и Бахрейн (бывшая территория Ирана), а также Саудовская Аравия и Объединенные Арабские эмираты Изображение сгенерировано ИИ Эти страны предоставили свои территории под американские военные базы, цель которых на Ближнем Востоке — защищать не страны пребывания, но государство Израиль.