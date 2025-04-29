«Севергрупп» Мордашова купила долю в сети гипермаркетов OBI у «Синдики» Канокова

Сеть строительных гипермаркетов OBI могла быть продана структурам «Севергрупп» Алексея Мордашова. Группа «Синдика» Арсена Канокова решила продать актив из-за плохих финансовых показателей, чтобы выручить за него более 7 млрд рублей.
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