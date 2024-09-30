Какой бомбой ВС РФ уничтожали подстанции и цеха «Мотор Сич» в Запорожье Юлия СоколоваРоссийские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли первый высокоточный удар по стратегическим объектам предприятия «Мотор Сич» в Запорожье, которое, по данным Министерства обороны РФ, было использовано для производства дронов-камикадзе.