Депутат Свищев: у Валиевой остаются шансы продолжить карьеру

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что у фигуристки Камилы Валиевой есть шансы продолжить карьеру, несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года, передает ТАСС.