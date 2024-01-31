Депутат Свищев: у Валиевой остаются шансы продолжить карьеру

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что у фигуристки Камилы Валиевой есть шансы продолжить карьеру, несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на четыре года, передает ТАСС.
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