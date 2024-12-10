Добровольцы не смогли спасти объятый огнем дом на севере Карелии

В Кемском районе загорелся дом, спасти строение не удалось, но огнеборцы не дали распространиться огню на соседний дом Ночью 9 декабря на пульт Единой службы спасения Кемского района поступило сообщение о пожаре в отдаленном поселке Калгалакша.