В Петербурге в феврале упали цены на новостройки

Ценники опустились на 0,7 процента Аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» рассказали, что в первые три недели февраля относительно полного января в среднем по российским городам-миллионникам стоимость метра на первичном рынке начала стагнировать.
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