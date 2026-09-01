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Новый причал у Дворцовой площади в СПб: где находится и как выглядит

Новый причал у Дворцовой площади в СПб: где находится и как выглядит

Как сообщили 1 сентября в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга, новый причал "Дворцовая площадь" расположен на набережной реки Мойки у спуска №7 - между Певческим и Зеленым мостами, напротив здания Главного штаба.

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