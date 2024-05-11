Россию в текущем году ждёт беспрецедентный рост коммунальных тарифов.

ФОТО: NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS КРОХИН ОТКРОВЕННО О КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЖКХ: "НЕТ НИКАКОЙ ТАЙНЫ, КТО, ГДЕ И КАК ВОРУЕТ" Константин Крохин откровенно рассказал о коррупции в отечественной сфере ЖКХ: "Нет никакой тайны, кто, где и как ворует".