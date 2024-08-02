Steak Lovers
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Steak Lovers

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Коптим баранью ногу целиком: все тонкости, чтобы мясо таяло во рту

Коптим баранью ногу целиком: все тонкости, чтобы мясо таяло во рту

Копченая баранья нога не зря считается одним из лучших деликатесов для настоящих гурманов. Ароматное и сочное мясо, приготовленное на медленном огне, удивит даже тех, кто не является поклонником баранины.

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