Жеребьевка Лиги чемпионов, Холанд – игрок сезона по версии УЕФА, Лукаку в «Роме», победы Рублева и Касаткиной на US Open, распалась пара Кагановская – Ангелопол и другие новости

1. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» оказались в группе A, «Реал» и «Наполи» – в группе C, «Барселона», «Порту» и «Шахтер» – в квартете H, а «ПСЖ», «Милан», «Боруссия» Дортмунд и «Ньюкасл» составили группу смерти.
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