Пожар на ЗАЭС ликвидирован

Пожар, возникший на градирне Запорожской АЭС в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил, был полностью ликвидирован, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 12 августа в своем Telegram-канале.
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