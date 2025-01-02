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Пропажа года: орловцы попрощались с оградой горпарка

Пропажа года: орловцы попрощались с оградой горпарка

Минувший 2024 год запомнился многим жителям города Орла очередным довольно странным событием. Горожанам пришлось попрощаться с кованым забором, который длительное время стоял в границах Городского парка культуры и отдыха.

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