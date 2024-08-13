В России предупредили о новом составе автомобильной аптечки

В России с 1 сентября вступят в силу новые требования к автомобильной аптечке. О таком изменении напомнила основатель юридической компании «Деломант Групп», эксперт Таисия Вепренцева, ее цитирует РИА Новости.
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