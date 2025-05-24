Стивен Эй Смит: «Я не понимаю, что Тибс делал сегодня. Понятия не имею! Похоже, нам конец»

«Я пытаюсь сохранять хладнокровие, понимаете? Всегда есть надежда… Но я, черт возьми, не понимаю, как Том Тибодо мог дать КАТу всего 28 минут! Он скажет, что это из-за защиты! Но когда Митчелл Робинсон был на площадке, отставание только росло.