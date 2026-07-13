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«Нижний Новгород» – фаворит Первой лиги у букмекеров. «Сочи» – 2-й, «Урал» – 3-й, «Торпедо» – 4-е

Букмекеры обновили котировки на итоги Лиги Pari. Фаворитом на победу в лиге котируется «Нижний Новгород» (2.

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