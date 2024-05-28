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Китайские намывные острова в Южно-Китайском море: радиолокационные посты, ракетные базы и непотопляемые авианосцы

Китайские намывные острова в Южно-Китайском море: радиолокационные посты, ракетные базы и непотопляемые авианосцы

В последнее десятилетие Пекин однозначно демонстрирует стремление занять ведущее место на мировой арене, что одновременно с растущей экономикой сопровождалось увеличением политического влияния в странах «третьего мира» и кардинальной модернизацией вооруженных сил.

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