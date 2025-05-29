В омском роспотребнадзоре заявили, что еще не выдавали заключение по качеству воды в Иртыше для купания и отдыха - с таким запросом в ведомство пока никто не обращался.
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В омском роспотребнадзоре заявили, что еще не выдавали заключение по качеству воды в Иртыше для купания и отдыха - с таким запросом в ведомство пока никто не обращался.