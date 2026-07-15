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Царьград

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Пекин идёт навстречу Москве? Китай разрешил вывоз нефтепродуктов в необычном объёме

Пекин идёт навстречу Москве? Китай разрешил вывоз нефтепродуктов в необычном объёме

NetEase: Китай мог смягчить экспортную политику ради покрытия дефицита в России.Пекин временно разрешил китайским нефтеперерабатывающим компаниям увеличить зарубежные поставки нефтепродуктов до конца июля.

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