Пекин идёт навстречу Москве? Китай разрешил вывоз нефтепродуктов в необычном объёме

NetEase: Китай мог смягчить экспортную политику ради покрытия дефицита в России.Пекин временно разрешил китайским нефтеперерабатывающим компаниям увеличить зарубежные поставки нефтепродуктов до конца июля.
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