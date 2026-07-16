Иран назвал недвижимость Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью

Иран выступил с новыми жёсткими угрозами в адрес Соединённых Штатов, заявив, что в случае реализации президентом США Дональдом Трампом угроз нанести удары по иранской инфраструктуре Тегеран ответит беспрецедентной военной операцией.
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