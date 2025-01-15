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Вильфанд предупредил о морозах до 30-49 градусов в трех округах России

Вильфанд предупредил о морозах до 30-49 градусов в трех округах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступающих сильных морозах в некоторых частях России.

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