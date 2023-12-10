Новая статья: Убить ИИ нельзя сосуществовать с ИИ: хроники вероятного апокал...

Новая статья: Убить ИИ нельзя сосуществовать с ИИ: хроники вероятного апокалипсисаКак их только не называют: «новые луддиты», «пещерные пробиотики», «ДНК-шовинисты», «ботофобы», — тех, кто предостерегает от ускоренного развития ИИ.
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