Новая статья: Убить ИИ нельзя сосуществовать с ИИ: хроники вероятного апокал...

Новая статья: Убить ИИ нельзя сосуществовать с ИИ: хроники вероятного апокалипсисаКак их только не называют: «новые луддиты», «пещерные пробиотики», «ДНК-шовинисты», «ботофобы», — тех, кто предостерегает от ускоренного развития ИИ.