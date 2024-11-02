Экс-гендиректора ЧЭМК, обвиняемого в сексе с несовершеннолетними, отпустили домой

Бывшему топ-менеджеру челябинского завода изменили меру пресечения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отношении 72-летнего челябинца, заключившего сделку со следствием, изменили меру пресечения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии