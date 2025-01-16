Профессор рассказала, как долго могут продолжаться пожары в Калифорнии

Профессор Сердитова заявила, что пожары в Калифорнии могут продолжаться месяцами Масштабные лесные пожары, охватившие Калифорнию, могут продолжаться несколько недель или даже месяцев, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор географических наук, профессор Наталья Сердитова.