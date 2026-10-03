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Карпин после разгрома сборной Намибии заявил, что его порадовала игра соперника

Карпин после разгрома сборной Намибии заявил, что его порадовала игра соперника

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеской игры против команды Намибии.Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеской игры против команды Намибии.

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