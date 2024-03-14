За прошлый год выручка крупнейших контрактных производителей чипов обвалил...

За прошлый год выручка крупнейших контрактных производителей чипов обвалилась на 13,6 %, но к концу года наметилось восстановлениеАналитики TrendForce подвели итоги прошлого года для десяти крупнейших контрактных производителей чипов, подчеркнув, что период не был простым из-за затоваривания складов, макроэкономических проблем и медленного восстановления спроса в Китае.