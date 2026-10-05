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Полузащитник Эсекьель Барко продлил контракт со «Спартаком» до 2030 года

Полузащитник Эсекьель Барко продлил контракт со «Спартаком» до 2030 года

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко продлил контракт с клубом. Об этом 5 октября сообщается в пресс-службе команды.

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