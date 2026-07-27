В аквариуме астраханского музея поселились гигантский сазан и другие обитатели местных водоемов

Всего в облцентре расположились около 15 экземпляров частиковых. Недавно новоселами в аквариуме Астраханского краеведческого музея-заповедника стали представители окуне- (речной окунь) и карпообразных (сазан, серебряный карась, вобла, густера, линь, лещ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии