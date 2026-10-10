«Предатель Украины»: американцы заклеймили Трампа после «дизельной» сделки с РФ

Известие о «дизельном соглашении» между США и Россией, достигнутом в телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным стало самым обсуждаемым за последние несколько часов.
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