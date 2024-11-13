Таро-прогноз с 14 по 30 ноября для всех знаков зодиака

Карты Таро предсказывают, что вторая половина ноября будет крайне напряженной. Однако нескольким представителям гороскопа можно не бояться строгих уроков судьбы, ведь они оказались в числе фаворитов у Высших сил.
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