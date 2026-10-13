Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Какие банные веники лучше не использовать мужчинам

Польза русской бани ни у кого не вызывает сомнений. Однако терапевтический эффект водных процедур во многом зависит от того, каким именно веником парится человек.

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