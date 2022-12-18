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Foreign Affairs посоветовал Западу не рассчитывать на распад России

Foreign Affairs посоветовал Западу не рассчитывать на распад России

Европа и США надеются на распад России. Об этом рассказали в издании Foreign Affairs. Авторы СМИ прокомментировали материал профессора Института европейских, российских и евразийских исследований университета Джорджа Вашингтона Марлен Ларуэлль.

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