Военное обозрение

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Евросоюз под видом гуманитарных программ пытается усилить влияние в Средней Азии

Евросоюз под видом гуманитарных программ пытается усилить влияние в Средней Азии

Европейский союз вдруг заинтересовался пострадавшими в ходе пограничного конфликта в сентябре между Таджикистаном и Киргизией и готов материально помочь пострадавшим с обеих сторон.

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