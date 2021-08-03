Посол России ответил на слова США об усложнении работы американских дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов ответил на слова пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса о том, что введение Москвой запрета нанимать россиян и граждан третьих стран на работу в американские посольства значительно усложнит работу дипломатов.
Посол России в США Анатолий Антонов ответил на слова пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса о том, что введение Москвой запрета нанимать россиян и граждан третьих стран на работу в американские посольства значительно усложнит работу дипломатов.
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