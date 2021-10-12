Компания Tesla собирается арендовать дополнительные офисы у HP

Компания Tesla согласилась арендовать офисные помещения у фирмы Hewlett-Packard (HP) рядом со своей нынешней штаб-квартирой в Пало-Альто, штат Калифорния, 13 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.