Компания Tesla собирается арендовать дополнительные офисы у HP

Компания Tesla согласилась арендовать офисные помещения у фирмы Hewlett-Packard (HP) рядом со своей нынешней штаб-квартирой в Пало-Альто, штат Калифорния, 13 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
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