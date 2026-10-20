За Xbox Series X можно получить до 375 долларов, а за Series S – до 200 долларов. Для сравнения, новая Series X в США стоит около 800 долларов, а Series S с накопителем на 1 ТБ — примерно 600 долларов.
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