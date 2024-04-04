Эмин Агаларов сбежал в Баку. Что за интервью он там дал Forbes

"Теракт" в "зимней вишне" устроили идиоты , а в Крокусе бандиты... Если для вас это одно и тоже то можете идти нахрен..

Зоя Копань

А почему они у себя в Азербайджане ничего не обустраивали? Потому что здесь у нас раздолье, там подмажешь, там подсахаришь и вот поехал без скрипка! Видать в Азербайджане все уже давно схвачено и не пробиться даже Агаларову!