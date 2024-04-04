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Эмин Агаларов сбежал в Баку. Что за интервью он там дал Forbes

Эмин Агаларов сбежал в Баку. Что за интервью он там дал Forbes

То, о чем предупреждали некоторые эксперты, все же произошло. Самолет рейса Москва - Баку сверкнул в небе своим белоснежным крылом, и унес на своем борту бизнесмена, музыканта, мецената и много кого еще чего, Эмина Агаларова в солнечный Азербайджан.

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Комментарии
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Владимир Сабакарь
&quot;Теракт&quot; в &quot;зимней вишне&quot; устроили идиоты , а в Крокусе бандиты... Если для вас это одно и тоже то можете идти нахрен..
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2 час.
Зоя Копань
А почему они у себя  в Азербайджане ничего не обустраивали? Потому что здесь у нас раздолье, там подмажешь, там подсахаришь и вот поехал без скрипка! Видать в Азербайджане все уже давно схвачено и не пробиться даже Агаларову!
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1 час.

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