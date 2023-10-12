Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите СНГ

Визит президента России Владимира Путина в Киргизию состоится с целью встречи с коллегами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) и участия в мероприятии, посвященном 20-летию российской авиабазы в Канте.
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