В «Локомотиве» рассказали, что зарплата Артема Дзюбы меньше, чем у 90% футболистов команды. – Представитель Дзюбы Леонид Гольдман мне в интервью говорил так: «Долгое время была тишина.
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса. Суд не уверен, что доказательств достаточно
Свежие комментарии