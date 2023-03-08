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«Зарплата Дзюбы меньше, чем у 90% игроков основы «Локо». Все остальное – бонусы». Директор клуба о форварде

В «Локомотиве» рассказали, что зарплата Артема Дзюбы меньше, чем у 90% футболистов команды. – Представитель Дзюбы Леонид Гольдман мне в интервью говорил так: «Долгое время была тишина.

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