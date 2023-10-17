МИД Ирана заявил о «превентивных мерах» против Израиля в ближайшие часы

Лидеры сопротивления Израилю не позволят ему делать в секторе Газа все, что вздумается.Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что лидеры сопротивления Израилю могут предпринять против него упреждающие действия уже в ближайшие часы.
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