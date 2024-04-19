ВОЗ выпустила глобальный технический доклад по терминологии патогенов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала на своем сайте международный технический отчет по новой классификации патогенов, распространяющихся через воздух, и анонсировала этот документ в специальном пресс-релизе.
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