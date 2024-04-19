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ВОЗ выпустила глобальный технический доклад по терминологии патогенов

ВОЗ выпустила глобальный технический доклад по терминологии патогенов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала на своем сайте международный технический отчет по новой классификации патогенов, распространяющихся через воздух, и анонсировала этот документ в специальном пресс-релизе.

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