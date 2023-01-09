Муж, когда узнал о злодеяниях жены, тут же поседел, а дети не поверили своим ушам: как сложилась судьба детей и супруга Тоньки-пулеметчицы после ее ухода из жизни

Перед началом войны Антонина Макарова видела себя народной героиней. Слава к ней действительно пришла, но только не такая, о которой женщина мечтала.
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