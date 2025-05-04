Аналитик Меркурис: ЕС планировал конфликт с Россией для ускорения интеграции Европейский союз (ЕС) планировал и использует конфликт с Россией для ускорения процесса интеграции и продвижения интересов объединения.
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