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В Британии раскрыли интерес Европы от конфликта с Россией

В Британии раскрыли интерес Европы от конфликта с Россией

Аналитик Меркурис: ЕС планировал конфликт с Россией для ускорения интеграции Европейский союз (ЕС) планировал и использует конфликт с Россией для ускорения процесса интеграции и продвижения интересов объединения.

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