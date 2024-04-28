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Только «Вашингтон» еще не побеждал в этом плей-офф. Проиграв сегодня, они первыми вылетят из Кубка Стэнли

После вчерашних побед «Тампы» над «Флоридой» (6:3, 1-3), «Айлендерс» над «Каролиной» (3:2 ОТ, 1-3) и «Далласа» над «Вегасом» (3:2 ОТ, 1-2), «Кэпиталс» остались единственной командой, еще не выигрывавшей в этом плей-офф.

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