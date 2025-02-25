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Русская весна

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Финансист объяснил, как хотят изменить принцип оплаты за свет

Финансист объяснил, как хотят изменить принцип оплаты за свет

Идея Минэнерго внедрить новый порядок оплаты счетов за электроэнергию по заявленной мощности может сдержать рост тарифов, рассказал агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им.

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