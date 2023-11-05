Chery продемонстрировала прототип электромобиля с самой аэродинамичной формо...

Chery продемонстрировала прототип электромобиля с самой аэродинамичной формойВ эру электромобилей борьба за улучшение аэродинамических показателей обрела вполне рациональную мотивацию, поскольку снижение сопротивлению воздуха способствует увеличению запаса хода, особенно при движении на больших скоростях.