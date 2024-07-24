Дядя Сэм: почему так называют США

Выражение «Дядя Сэм» впервые было использовано 7 сентября 1813 года в американской прессе. Авторы этого словосочетания едва ли могли бы подумать, что оно вскоре станет обозначением персонифицированного образа США и его правительства.
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