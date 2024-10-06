Реабилитолог Малиновская назвала алкоголизм наиболее частой причиной икоты

Наиболее частой причиной появления у взрослого человека икоты может стать пристрастие к алкоголю. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Светлана Малиновская.
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