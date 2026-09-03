Юрист Савина объяснила, какие платные требования школы незаконны

Школа не вправе заставлять родителей покупать форму определённого бренда или делать платные занятия условием для получения оценок, рассказала «Новым Известиям» юрист Анастасия Савина.
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